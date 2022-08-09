الأول من نوعه.. القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقَّع اللواء طيار أ.ح يسري عبد الحميد هلال، مدير الكلية الجوية، بروتوكول تعاون مع الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي؛ لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وفي حضور الفريق محمـد عباس حلمي، قائد القوات الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية؛ خصوصًا خريجي الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات) أو درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)؛ عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة .

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع الجامعات المصرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علميًّا وعمليًّا من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانات ووضع مشروع للتعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبَين.

وأكد الفريق محـمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي وعلوم الطيران، لتظل القوات الجوية دائمًا قادرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار .

حضر مراسم توقيع البروتوكول أمين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ الشرقية وعدد

من قادة القوات المسلحة .