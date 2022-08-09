انتصار السيسي ناعية رجاء حسين: تاركة خلفها سيرة طيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفنانة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد.

وأضافت انتصار السيسي أن الفنانة الراحلة رجاء حسين كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، وتابعت: رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته.

وكشف الفنان سيف عبد الرحمن الوصية الأخيرة لطليقته الفنانة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة كبيرة مع المرض، إذ أشار إلى أن الراحلة أوصت بسرعة دفنها، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للدفن.