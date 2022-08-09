الجيزة: ضبط ٢١٤٢ قضية تموينية بإجمالي ٢١١ طنًا خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة إن أجزتها تمكنت بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ٢١٤٢ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٢١١ طنًا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٢٢ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٩٤ طنًا، عبارة عن كاتشب ومسطردة ودواجن وطحينة وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وعصائر وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط ٨١٥ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ٧١ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينيين تم ضبط ٣ قضايا تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٧ طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها.

كما تم ضبط ١٢٦٢ قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير ١٥ قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وأعلاف وسكر ومكرونة وأرز بإجمالي مضبوطات ٣٥ طن.