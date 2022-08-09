تطوير العشوائيات.. إزالة التعديات والمنشآت المخالفة بالمنيرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن قطاع إشغالات المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة، شن حملة موسعة لإزالة التعديات والمنشآت المخالفة بمنطقة المنيرة الرئيسي تمهيدا للتوسعة والتطوير.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" يكشف أعمال الإزالات الجارية في منطقة المنيرة ورفع الأكشاك التي تعوق حركة المرور أمام المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، بضرورة شن حملات إشغالات وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

كما يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، وتطوير الطرق وتجميل الشوارع من حيث رفع كفاءتها وإنشاء الأرصفة للتيسير على المواطنين في السير وتركيب الانترلوك بشكل حضاري.