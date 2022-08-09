وفاة الناقدة والمترجمة سهير فهمي.. والجنازة عصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت اليوم الثلاثاء الناقدة والمترجمة سهير فهمي.

ونعى المترجمة الراحلة عدد كبير من المثقفين، على رأسهم الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سهير فهمي حبيبة عمري وعمر كل اللي عرفوها راحت.. ياربي كان أملي اشوفها ولو مرة. مش عارف أنا مستني ايه في الدنيا دي بعدك ياسهير. ربنا يرحمك ياحبيبتي. ربنا ما ارادش نتقابل ومش بايدينا حاجة. أجمل أيام العمر ياحبيبتي مش حانساها.

وقال الشاعر شعبان يوسف: الصديقة الغالية الكاتبة الصحفية والمترجمة سهير فهمي، مع السلامة يا أغلى الناس

القلب يعتصره الحزن لفراقك.

ونشر صورة تجمعه والدكتور نبيل عبدالفتاح مع المترجمة الراحلة في أحد مؤتمرات الأدباء التي عقدت بمحافظة المنيا.

وأعلنت أسرة الكاتبة الراحلة عن إقامة صلاة الجنازة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بمطرانية الجيزة (كنيسة مارجرجس) في شارع مراد.