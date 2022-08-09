وزيرة التخطيط: قاعدة بيانات موحدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي بأشكال الدعم المختلفة للمواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

التقى عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعاونيها؛ لاستعراض ومناقشة خطة التحالف الوطني للحماية الاجتماعية وسبل التعاون بين التحالف الوطني والوزارة .

وأشادت الوزيرة بما يقوم به التحالف الوطني من مجهودات تنموية وخيرية؛ بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تخدم المواطنين الأكثر استحقاقًا وكيف أن وجود التحالف ممثلًا للمجتمع المدني يعتبر محاكاة لتفعيل المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة- المجتمع المدني- القطاع الخاص).

وأكدت السعيد تفرد التجربة من حيث كفاءة التنسيق على كل المستويات المركزية واللا مركزية من أجل ضمانة الوصول إلى كل المواطنين بشكل لائق وبتدخلات تلبي احتياجاتهم الفعلية.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوجود قاعدة بيانات مركزية موحدة للتحالف الوطني يمكن من خلالها رؤية ما يحصل عليه المواطن من أشكال مختلفة للدعم بشكل واقعي وحقيقي .

وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة والتحالف الوطني في المرحلة القادمة في العديد من الملفات؛ والتي يأتي على رأسها ملف التمكين الاقتصادي وبالأخص تمكين المرأة اقتصاديًّا، ومشروع تنمية الأسرة المصرية في محاور رفع الوعي وبناء الثقافة في ما يخص تبني مفهوم الأسرة الصغيرة والمساهمة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وأن يظل التنسيق بين الوزارة والتحالف مستمرًّا في جميع محاور خطة الدولة للتنمية الشاملة والتي يعمل فيها المجتمع المدني بدوره كشريك أساسي، سعيًا لمضاعفة النواتج وتحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن على جودة حياة المواطنين وعلى تنمية الدولة المصرية ككل.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢، وبمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدميًّا وتنمويًّا؛ منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًّا و27 اتحادًا إقليميًّا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية.. وغيرها؛ حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلًّا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.