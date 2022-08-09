قرار حكومي بشأن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، بشأن الإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية.

ونصت المادة الأول: تُطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، والتي تتضمن الفئات الآتية:

1- المشروعات كبيرة الحجم.

2 - المشروعات المتوسطة.

3- المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة).

4- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

5- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

6- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 8 لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وعلى ما عرضته وزيرة البيئة.