شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالمالية والضرائب يشيد بجهود مصر فى وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بنجاح جهود الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تبني مبادرة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وهدم منشآت.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إلى دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط، الذى تستطيع من خلاله الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، موضحا أن القضية الفلسطينية فى قلب السياسة الخارجية المصرية، وفى مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منظمة العمل الدولية لاتخاذ مواقف جادة تستطيع من خلالها منع الممارسات الإسرائيلة ضد العمال فى الأراضى المحتلة، وحماية جميع المواطنين من الاعتداءات المستمرة، التى تسبب ظروف اقتصادية تساهم فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة العربية.