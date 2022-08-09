شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدريبى حول إنتاج مخبوزات لمرضى حساسية القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى داخلى بعنوان " إنتاج مخبوزات لمرضى حساسية الجلوتين" لقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن تناول العديد من المحاور الهامة مثل التعرف بالمرض والنظام الغذائى الخالى الجلوتين وعلى المحاصيل البديلة للقمح والمناسبة لإنتاج المخبوزات خالية الجلوتين .

كما تضمن البرنامج التدريبي كيفية إنتاج خبز خالى الجلوتين وخبز منخفض البروتين وإنتاج مكرونة خالية الجلوتين ورفع القيمة الغذائية لمخبوزات خالية الجلوتين كذلك إنتاج مجموعة متنوعة من المخبوزات خالية الجلوتين.

يشار إلى أن مرض حساسية الجلوتين هو عدم القدرة على التمثيل الغذائى الكامل لبروتينات القمح، ويتسبب وجوده فى القناه الهضمية لهؤلاء الأشخاص في عدم القدرة على امتصاص المكونات الغذائية سواء كانت عناصر معدنية صغرى او كبرى مثل ( الحديد- كالسيوم – زنك – فوسفور-....الخ) وكذلك الفيتامينات سواء كانت الذائبة فى الماء او الذائبة فى الدهون كما تقل القدرة ايضا على امتصاص الأحماض الامينية والدهون ويترتب على ذلك ضعف عام تدريجى ونقص فى معدل النمو ونقص الوزن وكذلك النشاط البدنى والعقلى .