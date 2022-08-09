شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال مصر تشارك فى البرلمان العربى للطفل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن ايفاد أربعة أطفال للمشاركة في جلسات البرلمان العربي للطفل، وذلك في أعمال دورته الثانية تحت عنوان "ثقافة الأمن الغذائي" ضمن الوفود العربية المشاركة من 17 دولة عربية، والذى امتد عمله لمدة أسبوع بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واوضح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والامومة، ان المجلس قام باختيار الأطفال الأربعة وهم: كنزي محمد عبد الله ، ومحمد سيد عبد اللطيف ، ومريم ميلاد شحاتة ، ومهاب حسني ، ممثلين لأطفال جمهورية مصر العربية ، بصحبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة اسماعيل النكلاوي، بناء على عدد من الاختبارات اجريت فى هذا الشأن.

وأشاد "توفيق" بالجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة بالاهتمام بالطفل العربي ، وبالبرلمان الذي يضم ممثلين عن أطفال الوطن العربي أجمع، ويعد نهجا متميزاً يمكن الأطفال من تولي القيادة في المستقبل من خلال تعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال، وخلق بيئة ملائمة تدعم حقوق الطفل والتنشئة السياسية للأجيال الناشئة، وتعمل على إكسابهم مهارات الممارسة الحقيقية للديموقراطية وتؤهلهم لبناء مجتمعاتهم .

وأكد" توفيق" أن اللجنة التنظيمية للبرلمان العربي للطفل رحبت بوفد أطفال جمهورية مصر العربية المشاركين في أعمال الدورة الثانية، والتى تضمنت ورش عمل ومحاضرات وزيارات، وتخريج المنتسبين للدبلوم المهني لمهارات العمل البرلماني ودبلوم تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية انتهاءً بعقد الجلسة الرابعة والختامية في الثلاثين من شهر يوليو2022 في مقر المجلس الاستشاري.

وقدم الأطفال أعضاء وعضوات البرلمان آرائهم حول موضوع الجلسة، وبينوا أهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للأطفال العرب.

وفي مداخلات الجلسة الرسمية أكدت العضوة كنزي محمد عبد الله أن مشكلة الأمن الغذائي تكمن في محورين هما اسعار المواد الغذائية والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمه المضافه للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، واقترحت استحداث لجنة ضمن لجان البرلمان العربي للطفل بهدف نشر ثقافة الأمن الغذائي ويكون أعضاء البرلمان الحاليين ونادي الأعضاء السابقين ، وتفعيل دور الفئات المجتمعية المختلفة في تحقيق ثقافه الأمن الغذائي من خلال إنشاء هيئة مستقلة للغذاء لوضع نظام للوطن العربي لنقص ملوثات الغذاء خاصة في مراحل الإنتاج .

وأوصى العضو / محمد سيد عبد اللطيف بضرورة الدعوة الي السلام في جميع البلاد العربية و القيام بمبادرات وحملات تدعو الي السلام بعنوان " من اجل السلام جئنا " ، والدعوة الي خفض معدلات الانجاب في البلاد العربية والقيام بحملات ومبادرات مثل التي تقوم بها الحكومة المصرية حملة،2 كفاية، نظرا لوجود قلة في الانتاج الزراعي في وطننا العربي، ورفع وعي اطفال العرب لترشيد استهلاك الغذاء بما يتناسب مع احتياجاتهم الغذائية الاساسية لهم.

وأكد العضو/ مهاب حسنى ضرورة عمل عقوبات علي من يسئ استخدام الأنهار في الوطن العربي و نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك و إقامة السدود للاستفادة القصوي من المياة العذبة في الوطن العربي ، والعمل علي زيادة الرقعة الزراعية المطلوب توفرها في الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية ، وزيادة مراكز تحلية مياه البحار في الوطن العربي بما يتناسب مع الرقعة الزراعية ، والعمل علي دعم الشراكات بين الدول العربية من خلال تقديم دعم للدول ذات الامكانيات المادية المرتفعة للدول التي بها اراضي زراعية خصبة ولا يوجد لها إمكانيات لزراعتها من خلال توفير الألات و المعدات اللازمة للزراعة و تدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي بتلك الدول .

كما أوصت العضوة / مريم ميلاد شحاتة أهمية هيكلة و رفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تدريب العاملين على أساليب الزراعة العالمية الحديثة ، استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تطوير قطاع المياه و أيضاً إقامة مجتمعات زراعية متكاملة بهدف رفع نسبة الإنتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين ، نشر الثقافة الغذائية و التوعية بالعادات الغذائية الصحية من خلال اطفال البرلمان العربي للطفل بالوطن العربي .

كما تضمنت أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل حفل جامعة الشارقة بمناسبة تخريج أعضاء البرلمان العربي للطفل من دبلوم مهارات العمل البرلماني المستوى المتقدم ، وتم تكريم عضوة وفد جمهورية مصر العربية الطفلة / كنزي محمد عبدالله من الخريجين الذين أحرزوا درجة الامتياز مع مرتبة الشرف والحاصلين على درجة الامتياز والحاصلين على درجة الدبلوم ، كما تم تكريم ممثل المجلس القومي للطفولة والامومة اسماعيل النكلاوي من مشرفي الوفود المنتسبين لدبلوم تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية الحاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف والحاصلين على درجة الامتياز ودرجة الدبلوم .

وفي ختام انعقاد الجلسة الرابعة تقدّم أطفال الوفد المصري أعضاء البرلمان العربي للطفل بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لدعمه اللامتناهي للأطفال العرب والأمانة العامة المنظمة لجلسات البرلمان، كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في مناقشة موضوع الجلسة وتمكنهم من تقديم مقترحات وتوصيات عديدة.