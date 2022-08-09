‫وقاية النباتات ينفذ برنامج تدريبى عن المكافحة المتكاملة لآفات النخيل

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القاهرة - سامية سيد - عقد معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات النخيل"، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاهتمام بثروة مصر من النخيل، وإيجاد المزيد من الحلول لمكافحة الآفات التى تصيبه، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، أن البرنامج التدريبي اهتم بالتعرف على أهم الآفات التى تصيب النخيل ومظاهر وتوقيت الإصابة، نظرا لما تسببه هذة الآفات من خسائر اقتصادية فى الإنتاج، وكذلك شرح طرق المكافحة المتكاملة لآفات النخيل، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة البيئة والحفاظ على الأعداء الحيوية للحصول على منتج زراعي آمن ومعرفة كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال .

حاضر بالبرنامج نخبة من أساتذة المعهد وشَهٍد إقبالاً كبيراً من الباحثين بمركز البحوث الزراعية وكذلك متدربين من المزارعين والشركات الزراعية والمتخصصين بمجال مكافحة آفات النخيل من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الدورة التدريبية تناولت الادارة الفنية لمكافحة آفات مزارع النخيل مثل سوسة النخيل الحمراء وحٌلم الغبار وطرق تسجيل البيانات والاستفادة منها في برامج المكافحة.