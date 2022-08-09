شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022.. اعرف برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية فى حقوق حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، ويهدف إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود وإكساب مهارات اللغة القانونية بالإنجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

ويتميز برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية، كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب عن 450 طالبا كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر.

وتتمثل شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية في كلية الحقوق جامعة حلوان كالتالي:

1-الالتحاق بالكلية سواء انتظام أو انتساب .

2-الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية 80% أي ما يعادل 40 من 50 إذا كانت اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى .

3-أما إذا كانت اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الثانية والدرجة العظمى من 40 درجة فيكون الحد الأدنى 32 ويجوز لمجلس الكلية ومجلس الإدارة أن يخفض الدرجة وفقا لما يراه مناسبا لقبول الأعداد.

بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات أخرى في العام الماضي 2021/2022 ويريدون التحويل للفرقة الأولى بالبرنامج شروط التحاقهم كالتالي:

1- أن يكونوا قد حصلوا في مجموع الثانوية العامة ما يناسب لقيدهم في الكلية سواء انتساب أو انتظام.

2-أن يكونوا حاصلين على 80٪ في اللغة الإنجليزية كحد أدنى.

أن يكونوا قد تجاوز الفرقة الأولى بالعام الجامعى 2021/2022 بالكليات التى التحقوا بها بنجاح.

جدير بالذكر، أن البرنامج يوجد به العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة فى المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.