أستاذ سياسات دولية: مجهود كبير بذلته مصر بقيادة الرئيس لمنع التصعيد فى غزة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن هناك خفوت فى الاهتمام بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية فى المجتمع الأمريكي.

وأضاف أستاذ السياسات الدولية، فى تصريحات لبرنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل بدأ يقل ويميل لدعم القضية الفلسطينية، وكان يجب على الرئيس الأمريكى جو بايدن أن يتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر عقلانية ويتم حل الدولتين.

وأوضح أستاذ السياسات الدولية، أن هناك مجهود كبير بذله الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه للأجهزة المعنية تحت إشراف مباشر منه لمنع تصاعد الأمور فى غزة.

وقال أستاذ السياسات الدولية، إن هناك لخبطة فى صانع القرار الإسرائيلى فى إدارة المشهد الانتخابى المقبل بشأن القضية الفلسطينية.