شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لوعاظ الأزهر بعنوان: "التغيرات المناخية أسبابها وتأثيراتها المحتملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء ورشة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بعنوان: "التغيرات المناخية، أسبابها وتأثيراتها المحتملة".

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الورشة تعكس اهتمام الأزهر الشريف وقطاعاته الدعوية والتدريبية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بمثل هذه القضايا المهمة والتي تأتي ضمن خطة الدولة وأولوياتها، وتحتاج إلى توعية وجهود نوعية من مختلف المؤسسات سواء الدينية أو الثقافية أو التعليمية، خاصةً إذا كانت هذه القضايا ترتبط بحياة الإنسان عمومًا، فحماية هذا البنيان واجب شرعي ومجتمعي لابد للجميع أن يشارك في حمايته والحفاظ عليه من كل خطر يمكن أن ينال منه.

أضاف عيّاد أننا إذا كنا جميعًا نعاني من التغيرات المناخية نتيجة الاستخدام الخاطئ للموارد الطبيعية، فإن الإسلام وشريعته السمحاء التي تدعونا إلى إعمار الكون، حذّرنا في نصوصه أشد التحذير من الإفساد في الأرض، كما نهى أشدّ النهي عن الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة وبمن فيها سواء إنسان أو حيوان.

من جانبه قال د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب إن الورشة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، واهتمامات وجهود الدولة المصرية بالحفاظ على المناخ خصوصًا مع اقتراب مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

أضاف الصغير أن الورشة تستمر على مدار يومين ويحاضر فيها عدد من أساتذة الفلك والمياه والشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ حيث تهدف إلى تناول القضية من الجوانب المختلفة بغية الوصول إلرؤية علمية يستفيد منها الجميع.