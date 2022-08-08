شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يعقد مجلسا حديثيا في يوم عاشوراء بحضور وفد من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهري ،من علماء الأزهر الشريف، مجلسًا حديثيًّا لقراءة جزء المنذري وجزء الأمير في مسلسل عاشوراء، اليوم الاثنين، في أكاديمية إحياء بمجمع بلال بن رباح بالمقطم، وذلك في إطار عقد المجالس الحديثية احتفالا بيوم عاشوراء.

وحضر المجلس مئات من طلاب العلم المصريين والوافدين الذين يدرسون في جامعة الأزهر الشريف وغيرها من الجامعات المصرية.

كما حضر أيضا عدد من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بالإضافة إلى وفد من قضاة المحكمة الشرعية الاستئنافية بأبوجا عاصمة نيجيريا الفيدرالية.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري قبل بداية حديثه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية.

وبدأ الأزهرى مجلس قراءة المسلسل بيوم عاشوراء وقراءة جزء المنذري وجزء الأمير مُعلقًا عليها وشارحا لها.

وفي السياق نفسه ، شارك الدكتور أسامة الأزهري في مجلس قراءة المسلسل بيوم عاشوراء في البيت المحمدي في ضيافة الدكتور محمد مهنا بحضور عدد من العلماء ، منهم الدكتور رفعت فوزي، الشيخ محمد جمال هاشم، والشيخ علي صالح.