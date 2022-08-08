شكرا لقرائتكم خبر عن "آية" تشارك عددا من اللقطات الفوتوغرافية للتعبير عن موهبتها فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت القارئة آية عبد الرؤوف، والطالبة في كلية تربية طفولة جامعة السادات، عددا من الصور الفوتوغرافية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ ”الخليج 365”، والتى تثبت موهبتها وقدرتها على اختيار الكادرات المميزة.

وقالت: "بدأت هوايتى منذ سن صغيرة وبالتحديد فى سن الرابعة من العمر، وبدأت ممارسة التصوير عن طريق الموبايل الخاصة بها، وأعمل على تطوير موهبتى بمتابعة أعمال أصحاب الخبرات فى مجال التصوير للتعلم، واكتساب مهارات جديدة".

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.