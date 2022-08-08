الحماية المدنية تنقذ سكان بفيصل من خطر "مخزن الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقَا اندلع داخل مخزن أدوات نظافة بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى البنايات بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مدير قطاع الغرب ومسؤولي الحي.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ، وحاصروا مصدر النيران داخل مخزن أدوات نظافة قبل انفجار المواد سريعة الاشتعال بداخله، ودون امتداد الحريق إلى المجاورات أو وقوع خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة بالواقعة.