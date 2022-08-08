وزير الطيران ينهي مشكلة "يوسف" طالب الهندسة وتسليمه تصريح للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أنهى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مشكلة طالب الهندسة "يوسف" وتم استخراج التصريح الأمني له للتدريب مع زملائه داخل هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ووجه طالب الهندسة الشكر للوزير على تدخله فور نشر مشكلته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه فور عرض مشكلة الطالب على الوزير، والتي تتلخص في عدم استخراج تصريح دخول مهبط مطار القاهرة للالتحاق مع باقي زملائه بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة، بسبب عدم كتابة طالب الهندسة لاستمارة التعارف الأمني، اتصل الوزير بالطالب هاتفيًا، كما وتواصل مع الجهات بالمطار وتم استخراج التصريح للطالب، والذي تم استدعائه إلى ديوان الوزارة بمطار القاهرة الدولي، والتقى مع محمد حمادة، مساعد وزير الطيران المدني والذي سلمه التصريح الأمني لدخول المهبط، كما التقى الطالب مع الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضافت المصادر أن تعليمات الوزير أن تسعى الوزارة لإزالة أي معوقات للمواطنين ومساعدتهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع خاصة الطلاب المجتهدين، ودعمهم في مختلف مجالات العلم وتحقيق مبدأ المواطنة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.