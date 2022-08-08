راندا البحيري تنضم لقناة الشمس لتقديم برنامج مسابقات



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت قناة الشمس الفضائية، عن تعاقدها مع الفنانة راندا البحيري، لتقديم برنامج The Book، خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامى أحمد الدغيدى رئيس قناة الشمس، أن البرنامج يتخصص في المسابقات الثقافية، وسيكون عبارة عن حلقة أسبوعية تستضيف خلالها راندا البحيري مشاركين متسابقين يتم سؤالهم على الهواء مباشرة حول المعلومات العامة على أن يحصل الفائز في نهاية دورة البرنامج على جائزة مالية كبيرة، مؤكدًا أن القناة ستتابع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل إنطلاق البرنامج نهاية شهر سبتمبر القادم.

الفنانة راندا البحيرى ولدت في القاهرة عام 1983م، ودرست في مدرسة الجزيرة للغات بالزمالك ثم التحقت بالقسم الإنجليزي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، لديها أخت واحدة هي رنا وأخ واحد هو أحمد، كما بدأت من خلال العمل كموديل في الإعلانات والفيديو كليب، مما لفت الأنظار إليها ومكنها من دخول عالم التمثيل، وكان أول أعمالها كان مسلسل شمس يوم جديد عام 2000 مع الفنان عبد المنعم مدبولي ومن إخراج محمد علي، وفي نفس العام شاركت في مسلسل أولاد حتتنا، ولها الكثير من الأعمال الفنية والدرامية.

ومن جانبها أكدت راندا البحيرى سعادتها البالغة بالإنضمام لقناة الشمس التي أحدثت زخمًا كبيرًا فى الوسط الإعلامى خلال الفترة السابقة منذ انطلاقها في مارس 2021 الماضى، وأكدت رغبتها القوية في تقديم محتوى هادف من خلال برنامجها الجديد.