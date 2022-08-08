إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لوزارة السياحة والآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لها والذي يعد أول موقع إلكتروني يتم إطلاقه للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وأول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة يتم إطلاقه منذ عدة سنوات.

ويعد إطلاق هذا الموقع في صورة تجريبية، حيث سيتم العمل بشكل متواصل لتحديثه بصفة مستمرة وإضافة المزيد من الخدمات الرقمية والمعلومات وكافة المستجدات التي قد تطرأ على قطاع السياحة والآثار.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور مما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونياً بشكل سريع ودقيق، وقد تم البدء في إنشاء هذا الموقع منذ أكثر من عام بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين.

وقد تم تصميم الموقع بشكل يتيح أعلى درجات المرونة التصميمية في إضافة صفحات للموقع وبما يتناسب مع المتطلبات الجديدة، ويُعد أول موقع يتم إطلاقه متوافقاً مع التصميم الموحد المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء للمواقع الحكومية.

ويقدم هذا الموقع خدمات تعريفية ومعلوماتية تشمل كافة التفاصيل المرتبطة بنطاق عمل ومهام واختصاصات الوزارة والهيئات التابعة لها، وكل ما يتعلق بالسياحة والآثار ومقومات البنية التحتية السياحية في مصر، حيث سيكون موجهاً للرأي العام بصفة عامة وللقطاع السياحي بكافة منشآته والعاملين به بصفة خاصة من شركات ومنشآت سياحية وفندقية وأنشطة سياحية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لزائري المواقع الأثرية والمتاحف ومعلومات أساسية عن كل منهم.

كما يستعرض الموقع الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ولا سيما بعد الدمج، وفي ظل ما شهده هذا الهيكل من تحديث، وكذلك الهياكل الخاصة بالهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن أبرز التشريعات والقوانين والقرارات التي تخص وتنظم العمل السياحي والأثري في مصر وخاصة القوانين التي تم تحديثها مؤخراً مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وغيرها.

ويقدم الموقع خدمات رقمية لأول مرة، تصل في هذه المرحلة لما يمثل 50 % فقط من إجمالي الخدمات المقدمة من الوزارة لقطاع السياحة والآثار من أبرزها تراخيص المنشآت الفندقية وشركات النقل السياحي وإخطارات البرامج السياحية وكذلك الخدمات المقدمة من خلال البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب إتاحة إمكانية شراء تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف في مصر، وجاري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية من هذا الموقع، خلال الفترة المُقبلة، حيث سيتم استكمال باقي الخدمات الرقمية، ومن أبرزها تراخيص المنشآت السياحية ومحال بيع العاديات ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والمرشدين السياحيين وغيرها من خدمات التراخيص المختلفة إلكترونياً، فضلا عن تصميم دليل شركات السياحة وأدلة المنشآت الفندقية والسياحية (مطاعم وكافيتريات) والمحال والأنشطة السياحية المرخصة، متضمناً خاصية البحث والتصفية للتسهيل على المستخدم، ودراسة تكاملها مع أنظمة التراخيص المُميكنة لضمان حداثتها بشكل لحظي، بالإضافة إلى إتاحة شراء تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف، واستخراج تصاريح التصوير وإقامة الفعاليات بها.

ويتضمن الموقع في مرحلته الحالية مركزاً إعلامياً يُسلط الضوء على أهم وأحدث الأخبار والبيانات الصحفية الرسمية عن أنشطة الوزارة والهيئات التابعة لها أولاً بأول، وكذلك النشرة الإخبارية الشهرية الصادرة عن الوزارة E-Magazine، إلى جانب الحملات والأفلام الترويجية التي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المختلفة وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتجربة السياحية الفريدة التي يتميز بها ويقدمها لكافة الزائرين والسائحين، وكذلك عرض الأنشطة والفعاليات الترويجية والسياحية المختلفة التي تقوم الوزارة بتنظيمها أو رعايتها، إلى جانب المعارض السياحية والأثرية التي تشارك فيها الوزارة.