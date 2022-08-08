حار رطب وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدا الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الثلاثاء، حار رطب نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على باقى الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها، أن غدًا الثلاثاء، يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، ويزيد ذلك من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع، بدرجات تتراوح بين 2 إلى 4 مئوية.

وتُسجل القاهرة 35 درجة، كما يسودها شبورة مائية خفيفة وأجواء مشمسة، مع نشاط رياح أحيانًا في المساء، وكذلك الوجه البحري، حيث يشهدان طقس حار رطب نهارًا، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية وكذلك وسط سيناء، شبورة مائية خفيفة في الصباح، وأيضًا نشاط رياح أحيانًا.