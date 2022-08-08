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التنبؤ بالفيضان: هذه الأماكن تشهد سقوط أمطار حتى يوم 10 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.

ونشر مركز التنبؤ اليوم الاثنين، صورًا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 10 أغسطس 2022.

ونوه المركز، إلى أن خريطة سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ بالفيضان ستكون كالتالي:

- الاثنين 8 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

- الثلاثاء 9 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل لـ7 مم.

- الأربعاء 10 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر وجنوب أسوان؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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