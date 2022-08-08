"بيئة" و"جرين بلانت".. تفاصيل عرض تطوير منظومة المخلفات بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع أعضاء التحالف الوطني الذي يضم شركتي "بيئة" المتخصصة في مجال الخدمات البيئية و"جرين بلانت" للإدارة للحلول البيئية المستدامة لاستكمال مناقشة العرض المقدم من التحالف للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات الوزارتين، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع تناول اللواء محمود شعراوي، تنفيذ التفاصيل الكاملة والنهائية للعرض المالي والفني المقدم من التحالف الوطني الذى يضي شركتي بيئة وجرين بلانت تمهيدا للتعاقد للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجنوب سيناء وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وكذا الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة ولا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ خاصة في إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ والتي سيشارك فيها عدد كبير من الرؤساء والزعماء وكبار الشخصيات الدولية والمسئولين.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المنظومة الجديدة للمخلفات في جنوب سيناء بوجه عام وشرم الشيخ بصورة خاصة لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال وبعد فعاليات المؤتمر باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة وخضراء تحقق معايير الاستدامة في العالم.

وأكد شعراوي أن الدولة ليس لديها رفاهية في الوقت وتسعى بأقصى صورة إلى بدء العمل من الشركتين على أرض الواقع وبذل أقصى مجهود ممكن خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء المستمرة لهذا الملف للخروج بالحدث الدولي المقبل بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دوليا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التعاقد مع الشركة يمثل نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة، وخاصة ونحن بصدد الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ السابع والعشرون cop27.

وأضافت وزيرة البيئة أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، ومع توجه الدولة وقيادتها السياسية نحو التوافق البيئى الاستدامة بكافة المشروعات يفرض تقديم خدمات مميزة تتناسب مع خطة التنمية المستدامة في تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحي التي تم إنشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتي تتم على مستوى الجمهورية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة بمدينة شرم الشيخ متمنية أن ترى قريبا نتائح ملموسة ومتميزة بمنظومة المخلفات بالمدينة وتبرز إنجازاتها.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة الشكر لوزيري التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه إلى المحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا التحالف ووضع كافة الإمكانيات بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة المخلفات في مدينة شرم الشيخ والمحافظة وخرج مدينة السلام بصورة تليق باسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي.

كما أكد وفد التحالف الوطنى الذي يضم شركتي "بيئة" و"جرين بلانت" على تعهد الشركتين ببذل كل الجهود وتقديم خدمة مميزة تناسب مدينة شرم الشيخ والخروج بصورة تليق باسم مصر واسم التحالف محليا وعربيا ودوليا، والبدء في وصول المعدات الحديثة المتفق عليها في التعاقد والعاملين المدربين والمؤهلين للعمل في المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة ومدينة شرم الشيخ.