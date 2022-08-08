حملة لمصادرة عربات التين الشوكي في منطقة دجلة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صادرت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي عربات تين شوكي في إطار حملة لرفع الإشكالات بنطاق الحي.

وبحسب بيان عبر صفحة الحي الرسمية على فيسبوك، قام اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي بحملة اليوم الاثنين الموافق ٨ أغسطس٢٠٢٢ يرافقه إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بحملة لرفع إشغالات بدجلة حيث تم مصادرة عربات تين وإيداعها مخازن الحي، وذلك استجابة لشكوى المواطنين.

وذكرت صفحة الحي أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعيق سير المارة والسيارات.