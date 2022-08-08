شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصلى قداس بدء صوم السيدة العذراء فى ناميبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا قداس الأحد الأول من شهر مسرى، والذى يوافق أول أيام صوم السيدة العذراء، فى كنيسة السيدة العذراء بمدينة وندهوك، عاصمة ناميبيا.

وشارك في القداس القس چون وصفي كاهن الكنيسة وشمامستها، وعدد من الناميبيين والمصريين وبعض الجنسيات الاخرى، إلى جانب فريق من الخادمات من مصر والمتواجدات حاليًا في ناميبيا لتقديم بعض الخدمات الروحية.

وبدأت الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم أمس 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوما، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكار لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).