شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة الأسبوع الثقافي لأول مرة في 7 محافظات في وقت واحد الأسبوع القادم من السبت 13/ 8/ 2022م حتى الأربعاء 17/ 8/ 2022م، وذلك في المساجد التالية:
1.مديرية أوقاف القاهرة - مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.
2.مديرية أوقاف الجيزة - مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
3.مديرية أوقاف الغربية - المسجد الأحمدي بطنطا.
4.مديرية أوقاف الدقهلية - مسجد النصر بالمنصورة.
5.مديرية أوقاف الإسكندرية - مسجد شرق المدينة.
6.مديرية أوقاف أسيوط - مسجد ناصر بأسيوط.
7.مديرية أوقاف الشرقية - مسجد الفتح بالزقازيق.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.