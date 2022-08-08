"معلومات الوزراء" يناقش غدًا مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم الجامعي.

وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، بجانب نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات.

يذكر أن "مركز المعلومات" انتهى من عقد 19 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.