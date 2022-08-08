القبض على 4 متهمين وراء قتل مسن لسرقته في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسن مقتولًا ومهشم الرأس ومقيد اليدين والقدمين، بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين وشخصين، وتم القبض عليهم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، العثور على جثة مسن يدعى "ح. م. ح" 71 عاما، ويرتدي كامل ملابسه، ومقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس تمامًا.

وأضافت التحريات، بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغها، وتم تفريغ الهاتف الخاص بالمجني عليه لمعرفة المكالمات التي استقبلها يوم الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين بتحريض من شخصين أخرين بغرض سرقته، ونجحت الأكمنة الأمنية في ضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.