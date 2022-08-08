شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة يقدم نصائح ذهبية للطلبة قبل الدخول فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية، إنه على الطلاب أن يعلموا ما هى مهاراتهم وما نحتاجه وما هو الذى نستطيع أن نبدع فيه، وحاليا سوق العمل يحتاج لأشياء كثيرة.

وأضاف محمد الشناوى خلال لقاء فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، لدينا نقص فى التمريض ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله، وعلينا أن نقدم النصائح لأبنائنا الطلاب وكيف يؤهلون أنفسهم لسوق العمل.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية، إلى أن مصر فى تحد كبير جدا وكان أمامنا هدف أن يكون لكل مليون مواطن جامعة، والأجمل أن هذه الجامعات موزعة جغرافيا.

وأكد محمد الشناوى، أن جامعة الجلالة وهى أول جامعة أهلية فى مصر كانت تحدى كبير، وأصبح لدينا فى عامين 3 آلاف طالب ولدينا برامج متخصصة.

ووجه دعوه للآباء بأن يتركوا أبنائهم يختارون ما يحبون حسب مهاراتهم ونقوم نحن بدعمهم وعليهم أن بفكروا فى السوق العمل وما يحتاجه.