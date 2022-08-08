شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يتسلم مبنى من جامعة الزقازيق لإنشاء مركز لعلاج مرضى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبنى من جامعة الزقازيق لإنشاء مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الصندوق وجامعة الزقازيق، وذلك في إطار الحرص على التوسع في الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بمختلف المحافظات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بسرعة الانتهاء من إعادة تأهيل المبنى ليكون أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية، وسيتضمن المركز عدد 3 عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 7 آلاف مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة ، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كما يوفر المركز فرص عمل لأبناء محافظة الشرقية .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أهمية التعاون بين الوزارة والجامعات المصرية، وأنها ليست المرة الأولى في صور التعاون مع جامعة الزقازيق، مؤكدةً أن المركز ليس فقط لعلاج الإدمان، وإنما مركز بحثي وتدريبى وتأهيلي متكامل .

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد المبنى عقب استلامه للبدء في إعادة تأهيله وتطويره ليكون مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لخدمة أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، كما أنه يعد أول مركز تابع للصندوق بالشراكة مع جامعة الزقازيق ليكون مركز علاجي بحثى لإجراء دراسات على كافة أنواع المخدرات التخليقية الحديثة والمشاكل المتعلقة بمرض الإدمان، لافتا الى أن متوسط عدد المكالمات الهاتفية التي يتلقاها الخط الساخن "16023" للصندوق من محافظة الشرقية لطلب العلاج من الإدمان تبلغ 5 الآف مكالمة سنويا .