شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحانات الإعدادية دور ثان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الإثنين، طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات نهاية العام، الدور الثانى، وعددهم (38542) طالب وطالبة داخل (158) لجنة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9.00 إلي الساعة 11 صباحاً.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية لم أية شكاوي حتي الآن، كما تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوي وحل المشكلات.

وقالت المديرية: جاءت ورقة امتحان اللغة الاجنبية عبارة عن ورقة واحدة (( علي صفحتين متقابلتين )) منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد اخطاء بالطباعة ، كما جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع اجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.