شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبدأ خطة لإعادة هيكلة إدارته بدمج المالية والتوجيه المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن قرار اليوم الإثنين، بإعادة هيكلة الإدارة المالية بالاتحاد بدمج الإدارة العامة للمالية مع إدارة التوجيه المالي، لتصبح إدارة عامة واحدة، تحت مسمى الإدارة العامة للشئون المالية والمراقبة، وتعيين هشام نور مديرا عاما للإدارة، ويستمر محمد عبد العزيز مديرا لإدارة الحسابات والميزانية، وطارق حليم مديرا لإدارة الحسابات.

وأكد رئيس الاتحاد خلال لقائه بأعضاء الإدارة العامة للشئون المالية، على إعادة الهيكلة لكافة الحسابات المالية بالاتحاد، وإعداد لجان للمراقبة على المؤسسات التابعة للاتحاد، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التنظيمية لشئون العمل المالي وتعظيم موارد الاتحاد.

وقال إن إدارة التوجيه المالي اختص بمراجعة كافة الأعمال المالية قبل الصرف، وتطبيق نظم المراجعة والمراقبة الداخلية علي النظام المحاسبي المطبق، والرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتعقيب عليها،فيما تختص ادارة الحسابات بكافة بنود الميزانية،واعداد الموازنات التقديرية، وبيان حركة المقبوضات والمدفوعات النقدية وتحديد الفائض او العجز بالاضافة الي اعمال المشتريات والمخازن وامساك الدفاتر والسجلات المالية،وتختص ادارة الايرادات بمتابعة الايرادات وتحصيلها بشكل دوري وتحصيل الاشتراكات والايجارات والمديونيات المستحقة

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإعادة هيكلة الإدارة المالية للاتحاد لتتماشى مع المتغيرات الراهنة،حيث أكد رئيس الاتحاد العام على أهمية العمل تطوير العمل الإداري بشكل علمي ومهني خلال الفترة المقبلة ،التي يسعى خلالها التنظيم العمالي الي تنمية موارده واستثمار أصوله ليعود ذلك بالنفع على العاملين في الاتحاد العام ومؤسساتها ،وكذلك تنفيذ أنشطة تخدم عمال مصر .