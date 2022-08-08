شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ يشارك برسومات فنية تبرز موهبته فى رسم البورتريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ عاطف الحسيني والمقيم فى محافظه الدقهلية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365"، برسومات تبرز موهبته الفنية وقدرته على الرسم من خلال استخدام خامة الفحم والرصاص، وبراعته فى رسم البورتريهات والبوب ارت والتنقيط والمانديلا واللوحات الفنية.

جانب من رسومات فنية وقال القارئ: "اكتشفت اني موهوب في الرسم، وطورت من نفسي بدون كورسات، ومن أحلامي أن يكون ليا معارض خاصه بي". جانب من رسومات فنية



جانب من رسومات فنية



جانب من رسومات فنية

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