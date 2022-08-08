ضبط سيدة استولت على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيدة ادعت قدرتها تسفير راغبي العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة".

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن قدرتها لتسفير راغبي العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة"، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، حال تواجدها بمقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطها وبحوزتها (مجموعة من إستمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر – عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالضحايا).

كما أمكن الاستدلال على أحد الضحايا (عامل – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله اتهم المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم وفائها بذلك.

بمواجهة المتهة اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.