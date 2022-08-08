"أخفتها داخل برميل جبنة".. تفاصيل العثور على جثة طفل بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بالأقصر، وضبط مرتكبة الواقعة.

كان مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة (طفل سن 6 سنوات) داخل برميل بمسكن خاله كائن بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص وبسؤال والد الطفل قرر بعثوره على جثة نجله بالمكان المشار إليه.. وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة خال الطفل، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، حيث قامت بإستدراج الطفل داخل مسكنها وقامت بإلقائه داخل برميل "لحفظ الجبن" مما أدى إلى وفاته، لخلافات مالية بينها وبين والدة الطفل المتوفى فقررت الانتقام منها بقتل نجلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.