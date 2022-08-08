الداخلية تكشف حقيقة فيديو عصابة خطف الأطفال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً الادعاء بوجود تشكيل عصابي لخطف الأطفال بالقاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله سيدتان وبصحبتهما طفلة قامت إحداهن بالطرق على باب شقه ثم انصرفوا، مصحوباً بتعليق إدعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه بأنهم تشكيل عصابي لخطف الأطفال.

بالفحص من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وبمناقشته قرر قيامه بنشر مقطع الفيديو تلبيه لطلب أحد معارفه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) تم ضبطه، وبمناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتان وطفله وقاموا بالطرق على باب الشقة واستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار، وبعد أن تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقة انصرفن، وأضاف بقيامه بإرسال مقطع الفيديو للمذكور لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقاداً منه بأن تلك السيدات حضرت لافتعال مشكله معه.

أمكن تحديد المشار إليهن بمقطع الفيديو (ربة منزل، فتاتين "نجلتي شقيقة الأولى")، بمناقشتهن قررت الأولى بأن شقيقتها "متوفية" كانت تقيم بذات العقار بمحل الواقعة وأنها حضرت للاستعلام من الجيران للتأكد عما إذا كانت الشقة محل إقامة شقيقتها ملكها أو ملك زوجها وعقب ذلك قامت بالانصراف، وعقب علمها بما تم نشره من قبل المذكورين قامت باتهامهما بالتشهير بسمعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.