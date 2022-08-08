تحتاج لموافقة رسمية.. ما الأماكن المحظور التصوير الشخصي بها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الاثنين 18 يوليو 2022.

ونص القرار على عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية، وهي:

- الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية.

- المباني والمنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

- حظر تصوير أو نشر أية صور أو مشاهد تسيء إلى البلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

جاء ذلك القرار في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، والتي عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير.