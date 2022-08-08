برلماني يطالب المجتمع المدني بالقيام بدوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا اهتمامًا كبيرًا، وهو ما كان واضحًا أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجاري 22/23؛ حيث تخطت المخصصات المالية لكل برامج الدعم والحماية الاجتماعية مبلغ 490 مليار جنيه، بداية من برامج دعم الخبز، والتموين، والمعاشات؛ والتي تصل كلفتها على الدولة المصرية خلال السنة الحالية 282 مليار جنيه، ويستفيد منها اليوم 10.5 مليون مواطن، وتدفع منها الموازنة العامة دعماً يبلغ 190.5 مليار جنيه، والباقي من الاشتراكات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح محسب أن الدولة المصرية عملت على دعم الإسكان الاجتماعي، وتعزيز البرامج العينية التي تنفذها الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا، لافتًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أداة الدولة لدعم المواطن في مواجهة الأزمات العالمية، حيث تم إضافة 450 ألف أسرة مع الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية، بتكلفة 22 مليار جنيه على الموازنة العامة .

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة المصرية تدخلت مؤخرًا لدعم المواطن في مواجهة موجة التضخم من خلال زيادة المرتبات والمعاشات 3 أشهر مقدمًا، مشيرًا إلى أن الحكومة أرجأت زيادة أسعار استهلاك الكهرباء لدعم المواطنين محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، ستكلف الدولة نحو 12 مليار جنيه.

وشدد محسب على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني إلى جانب الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، مؤكدًا أن هذا الدور أحد واجبات الجمعيات الأهلية والمنظمات الذي يجب أن تقوم به جنبًا إلى جنب مع الدولة.