"النقل" تنفي وجود أي حساب لوزير النقل على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، وجود أي حساب على "فيسبوك" يخص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزارة غير مسؤولة عما يُنشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار، وأن أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدَّعي أنها صفحة الفريق مهندس كامل الوزير، لم يصرح بها الوزير .

ونوه البيان بأن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها مع أخبار وزارة النقل عبر صفحة وزارة النقل على "فيسبوك" (هنا) والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (هنا ) فقط