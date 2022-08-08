"الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية بشأن مستقبل صناعة التقاوي في مصــر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات النهائية للمشاركين في ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبـل صناعة التقاوي فــي مصــر، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المشاركين أكدوا أهمية تكثيف الندوات الإرشادية والتوعية في وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة استخدام التقاوي المنتقاة والمعتمدة الجيدة للتوسع الرأسي في الإنتاج، فضلًا عن تكثيف دور المحطات البحثية في عمليات إنتاج وصناعة التقاوي، وتطوير محطات الغربلة الحكومية للحصول على أعلى جودة للتقاوي، إضافة إلى الاهتمام بجميع أصناف التقاوي وليس المحاصيل الاستراتيجية فقط.

وأشار عزوز إلى أن الجهات المشاركة أشارت إلى أهمية تشجيع عمليات إنتاج التقاوي محليًّا، وتقليل الاستيراد من الخارج؛ للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد، والاهتمام الجيد بتسجيل الأصناف التي يتم استخدامها محليًّا ودوليًّا.

وشملت التوصيات أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لنقل وتبادل الخبرات في مجال صناعة التقاوي، فضلًا عن التوسع في دعم المشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، ودعم البحث العلمي في مجال إنتاج التقاوي.

وقال الدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني، إن المشاركين أكدوا أهمية زيادة دعم المزارعين والتوسع في زراعات المحاصيل الاستراتيجية: القمح، القطن، الذرة، وتفعيل الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين، مع اختيار الأماكن المناسبة لزراعة كل محصول في إنتاج التقاوي، وتنفيذ الباركود لإدارة إنتاج التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار المشاركون إلى أهمية التوسع في الزراعة الآلية واستخدام الميكنة الزراعية، والتوسع في مساحات زراعة الخضر والبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، وتنفيذ حقول إرشادية لكل أصناف الخضر داخل البرنامج، مع تكثيف عمليات التوعية والإرشاد لهذا المشروع وإعداد مطويات إرشادية لكل أصناف الخضر المنتجة من البرنامج.

وشارك في ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات البحثية، ممثلة في معاهد بحوث: المحاصيل الحقلية، البساتين، القطن، المحاصيل السكرية، فضلًا عن الإدارتَين المركزيتَين لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال. وفي نهاية ورشة العمل تم اصطحاب المشاركين، في زيارة ميدانية لإحدى محطات إعداد وتجهيز التقاوي المعتمدة، للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.