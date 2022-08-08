برج أيقوني ومهبط طائرات.. ننشر مخطط جزيرة حورس " الوراق سابقا "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الحكومة، في بيان رسمي، اليوم، آخر تطورات تنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق.

وأكدت الحكومة أن نحو 71 % من جزيرة الوراق أصبحت في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلا، وتم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فدانا، ومتبقي استلام 35.5 فدان.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وينشر الخليج 365 مخطط تطوير جزيرة الوراق المعد من شركة "cubeconsultants".

نشرت شركة "كيوب" للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم "جزيرة حورس" حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

ويتضمن المخطط أيضا إقامة منطقة "مارينا حورس" على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج "مارينا حورس" على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

كما يضم المخطط قرية سكنية تسمى "قرية حورس السكنية" على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع "برج حورس" في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

مخطط استخدامات 1400 فدان

1- متنزه حدائق حورس بمساحة 620 فدانا بنسبة 44.2% من أراضي الجزيرة، وتشمل ممشى للترفيه وممشى للرياضة وممشى اقتصادي والمتحف المعماري المعاصر.

2- مارينا حورس بمساحة 50 فدانا بنسبة 3.5% من أراضي الجزيرة، وهي عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية.

3- أبراج مارينا حورس، وهي منطقة أبراج استثمارية بمساحة 230 فدانا بنسبة 16.4% من أراضي الجزيرة، وهي منطقة اقتصادية ومنطقة أعمال وفنادق.

4- المنطقة السكنية بمساحة 200 فدان بنسبة 14.3% من أراضي الجزيرة.

5- منطقة برج حورس الأيقوني بمساحة 80 فدانا بنسبة 5.7% من الجزيرة، وتشمل قاعة مؤتمرات حورس، وفندق 7 نجوم وأجنحة وشقق، وقطاع أعمال، ومهبط طائرات هليكوبتر.

6- طرق وخدمات وانتظار سيارات بمساحة 220 فدانا بنسبة 15.7% من الجزيرة.

عن الجزيرة

تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

كانت الجزيرة تعتبر محمية طبيعية حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ويعتمد سكانها على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم المحاصيل التي تزرع فيها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.