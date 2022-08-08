شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: توافر خدمة الكشف المبكر عن الشفة الأرنبية للجنين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر خدمات الكشف والفحص المبكر عن الشفة الأرنبية للجنين بوحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن تشوهات الشفة الأرنبية من أشهر التشوهات التي تحدث لدى الأطفال حديثي الولادة، لافتة إلى أن سبب حدوث تشوهات الشفة الأرنبية يرجع إلى التشوهات التي تحدث للجنين في وقت مبكر من الحمل بسبب عدم وجود أنسجة كافية في الفم والشفتين، أو لأن الأنسجة التي تكونت في تلك المنطقة لا تلتصق ببعضها البعض.

وأضافت، أنه قد يحدث هذا التشوه في الأجنة نتيجة لأسباب عدة منها العوامل الوراثية والبيئية، كما يمكن أن تحدث بسبب أدوية معينة تناولتها الأم أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أنه يتم اكتشاف تشوهات الشفة الأرنبية عند الجنين عن طريق السونار (الموجات فوق الصوتية) في الأسبوع الثالث عشر من الحمل، ومع تقدم الحمل وتطور الجنين في رحم الأم يصبح من السهل تشخيص الشفة الأرنبية بدقة أكبر.

وتابعت، أنه يمكن الكشف وإجراء الفحص المبكر للشفة الأرنبية وتشوهات الأجنة بوحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، أيام السبت والإثنين من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة للمنتفعات بالتأمين الصحي الشامل عن طريق الإتصال مجانًا بمركز الاتصال الآلي للمنظومة 15344 لحجز موعد الكشف.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تتمثل الخطوة الأولى لعلاج أي مرض في التشخيص الجيد والمبكر للحالة المرضية، لافتًا إلى أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية لرعاية صحة الأم الحامل والجنين أهمها، الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل الجهاز العصبي، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمي أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغي مثل متلازمة داون.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي هي أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر، لافتًا إلى أنها قدمت أكثر من 1,4 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعات التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

ولفت، إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر تعمل ضمن 6 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهم (مجمع الأقصر الطبي الدولي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي)، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يوفر كل الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية.