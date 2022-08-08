شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لـ"البيطريين" توصى بعمل قاعدة بيانات للماشية للسيطرة على الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر
1- توقع ومنع دخول عترات جديدة بتطبيق الإجراءات المحجرية الصارمة.
2- عمل حملات توعوية بالتعاون مع النقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري والأحزاب.
3-الأخذ فى الاعتبار الموقف الوبائى للأمراض التى قد تنتقل عن طريق الحيوانات المستوردة لغرض الذبح أو التربية وذلك للبلدان المجاورة فى قارة إفريقيا أو القارات الأخرى.
4- الاهتمام بعمليات التسجيل والترقيم وعمل قاعدة بيانات Data base للثروة الحيوانية.
5- الدعوة لتعميم دورات تدريبية متخصصة لإعداد طبيب حقل فى جميع المجالات.
6- تشكيل لجان إدارة أزمات ممثلة من القطاعات الخاصة والحكومية والعاملين بالمجال الحقلي.
7-التشديد على الإجراءات التي يتم اتخاذها وقت الإصابة وأهمها غلق الأسواق التى تمثل المصدر الأساسي لانتقال المرض داخل الجمهورية.
8- تأهيل الوحدات البيطرية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، وسيارات متنقلة مناسبة لتقديم الخدمة البيطرية والإرشادية.
9-إعفاء المربي الصغير من ثمن اللقاحات السيادية حتى نصل بنسبة التلقيح لأكثر من 80%.
10- مطالبة الجهات المسئولة بتعيين عدد كافٍ من الأطباء البيطريين لتغطية العجز الشديد، المؤثر سلبا على الثروة الحيوانية وسد القصور فى عمليات التحصين.
11- إعطاء الحافز المناسب للجان التحصين للحد من فشل اللقاح في الحماية المطلوبة.
12- تخصيص ميزانية سنويا للأبحاث وتطوير لقاحات الحمى القلاعية ومتابعة كفاءة اللقاحات حقليا، وكذلك المسح الوبائى للحيوانات دورياً.
13- التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.
14-التعاون مع القطاع الخاص فى عمليات التحصين، وإنشاء كيانات خاصة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
15-وضع خطة استعداد لإنتاج كميات كافية من اللقاح في حال ظهور وباء داخل البلاد.
16-التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.