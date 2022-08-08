شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لـ"البيطريين" توصى بعمل قاعدة بيانات للماشية للسيطرة على الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، وبتعاون بين لجان حكماء المهنة والثروة الحيوانية والمركز العلمى بالنقابة، ورشة عمل بعنوان " الطريق نحو السيطرة على الأمراض الوبائية"، وقد أسفرت الورشة عن عدد من التوصيات، هى:

1- توقع ومنع دخول عترات جديدة بتطبيق الإجراءات المحجرية الصارمة.

2- عمل حملات توعوية بالتعاون مع النقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري والأحزاب.

3-الأخذ فى الاعتبار الموقف الوبائى للأمراض التى قد تنتقل عن طريق الحيوانات المستوردة لغرض الذبح أو التربية وذلك للبلدان المجاورة فى قارة إفريقيا أو القارات الأخرى.

4- الاهتمام بعمليات التسجيل والترقيم وعمل قاعدة بيانات Data base للثروة الحيوانية.

5- الدعوة لتعميم دورات تدريبية متخصصة لإعداد طبيب حقل فى جميع المجالات.

6- تشكيل لجان إدارة أزمات ممثلة من القطاعات الخاصة والحكومية والعاملين بالمجال الحقلي.

7-التشديد على الإجراءات التي يتم اتخاذها وقت الإصابة وأهمها غلق الأسواق التى تمثل المصدر الأساسي لانتقال المرض داخل الجمهورية.

8- تأهيل الوحدات البيطرية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، وسيارات متنقلة مناسبة لتقديم الخدمة البيطرية والإرشادية.

9-إعفاء المربي الصغير من ثمن اللقاحات السيادية حتى نصل بنسبة التلقيح لأكثر من 80%.

10- مطالبة الجهات المسئولة بتعيين عدد كافٍ من الأطباء البيطريين لتغطية العجز الشديد، المؤثر سلبا على الثروة الحيوانية وسد القصور فى عمليات التحصين.

11- إعطاء الحافز المناسب للجان التحصين للحد من فشل اللقاح في الحماية المطلوبة.

12- تخصيص ميزانية سنويا للأبحاث وتطوير لقاحات الحمى القلاعية ومتابعة كفاءة اللقاحات حقليا، وكذلك المسح الوبائى للحيوانات دورياً.

13- التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.

14-التعاون مع القطاع الخاص فى عمليات التحصين، وإنشاء كيانات خاصة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

15-وضع خطة استعداد لإنتاج كميات كافية من اللقاح في حال ظهور وباء داخل البلاد.

16-التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.