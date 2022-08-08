شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض تواصل انخفاضها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار البيض انخفاضها فى الأسواق حيث يصل سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، والأحمر 54 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير المبرر الذى حدث خلال الفترة السابقة مما دفع وزارة الزراعة لطرح كميات كبيرة بأسعار مخفضة لضبط الأسواق.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تضخ كميات إضافية من بيض المائدةالأحمر، والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار البيض في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا منالتراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفاتالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبةلتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.