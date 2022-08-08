شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية فى مجال مستقبـل صناعة التقاوى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات النهائية للمشاركين في ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبـل صناعة التقاوى فــى مصر، التي تم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المشاركين أكدوا علي أهمية تكثيف الندوات الإرشادية والتوعية في وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة استخدام التقاوى المنتقاة والمعتمدة الجيدة للتوسع الرأسى فى الإنتاج، فضلا عن تكثيف دور المحطات البحثية في عمليات إنتاج وصناعة التقاوي، وتطوير محطات الغربلة الحكومية للحصول على أعلى جودة للتقاوى، إضافة إلى الاهتمام بجميع أصناف التقاوى وليس المحاصيل الاستراتيجية فقط.

وأشار عزوز إلى أن الجهات المشاركة أكدت أهمية تشجيع عمليات إنتاج التقاوي محليا، وتقليل الاستيراد من الخارج، للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد، كذلك الاهتمام الجيد بتسجيل الأصناف التى يتم استخدامها محلياً ودولياً.

وشملت التوصيات أيضا أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لنقل وتبادل الخبرات في مجال صناعة التقاوي، فضلا عن التوسع فى دعم المشروع الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، ودعم البحث العلمى في مجال انتاج التقاوي.

ومن جهته، قال الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني، إن المشاركين أكدوا اهمية زيادة دعم المزارعين والتوسع فى زراعات المحاصيل الاستراتيجية: القمح، القطن، والذرة، وتفعيل الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين، مع اختيار الأماكن المناسبة لزراعة كل محصول فى إنتاج التقاوي، كذلك تنفيذ الباركود لإدارة إنتاج التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية.

كما أشاروا إلى أهمية التوسع في الزراعة الآلية واستخدام الميكنة الزراعية، والتوسع فى مساحات زراعة الخضر والبرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى، وتنفيذ حقول إرشادية لكل أصناف الخضر داخل البرنامج، مع تكثيف عمليات التوعية والارشاد لهذا المشروع واعداد مطويات إرشادية لكل صناف الخضر المنتجة من البرنامج.

وشارك في ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات البحثية، ممثلة في معاهد بحوث: المحاصيل الحقلية، البساتين، القطن، والمحاصيل السكرية، فضلا عن الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي وفحص وإعتماد التقاوي، اضافة الى عدد من الشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال. وفي نهاية ورشة العمل تم اصطحاب المشاركين، في زيارة ميدانية لإحدى محطات إعداد وتجهيز التقاوى المعتمدة، للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.