شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية: تجهيز 22 عيادة جديدة متخصصة في الصحة النفسية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تجهيز 22 عيادة جديدة متخصصة في الصحة النفسية للمرأة بجميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بمحافظات الجمهورية.

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية، نظمت العديد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت الأمانة العامة للصحة النفسية خدمات التدريب للفريق العلاجي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في تخصص (النساء والتوليد) حول كيفية التعامل مع الأمراض النفسية المصاحبة لفترات الحمل والرضاعة، إلى جانب تدريب العاملين في عيادات صحة المرأة، على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمرأة المعنفة.

يذكر أنه تم تدشين مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان، ضد الفيروس الكبدى بي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبدء في توفير العلاج من خلال عيادات الفيروسات في مستشفيات الأمانة.