شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "تحدى القراءة العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف، اليوم، في حضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم السادس.

حصلت الطالبة لجين محمد سمير سرحان، من محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الأزهر، ومن المقرر أن تمثل الطالبة الفائزة مصر والأزهر في التصفيات النهائية المقامة في دبي، كما حصلت منطقة الغربية الازهرية على المركز الأول على مستوى المناطق.

أعربت لجين عن بالغ سعادتها بحصولها على المركز الأول، مؤكدة أن الكتب توسع المدارك وتحافظ على العقول وانه رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة إلا أن الكتاب لا يزال مصدرها الرئيس لكسب المعرفة.

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل الفائزين بجوائز تحدي القراءة العربي في الموسم السادس، على مستوى الجمهورية.:

لجين محمد سمير سرحان_ معهد فتيات نور الإسلام / دمياط

دعاء محمد أبوحميدة عبدالحميد_ معهد فتيات أحمد نصير / أسيوط

نور عمر محمد إمام _ معهد فتيات المرج / القاهرة

آية محمد دربالة _ فتيات إيتاي البارود / البحيرة

زينب محمد عبد السيد _ معهد فتيات أحمد الزالي / الأقصر

محمود عزت عبدالحميد _ معهد بنين فرشوط / قنا

سلمى صلاح عطالله أحمد _ معهد فتيات الريان ع / السويس

مها محمد السيد برهام _ معهد فتيات المنصورة / الدقهلية

مريم محمد أحمد بلابل _ معهد طه شبرا / المنوفية

أريج أشرف أبوالفتوح محمود _ معهد فتيات توكل النموذجي / الغربية