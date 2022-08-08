شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: خروج نهائى لعامل مصرى والسماح له بالعودة مرة أخرى للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف عن قيام الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل "عبدالحميد.ع.م.أ" باعتبارها حالة استثنائية عاجلة، حيث تم التواصل مع العامل لتوقيع طلب الخروج النهائي بالقنصلية المصرية بالرياض ونظراً لعدم وجود جواز السفر الخاص بالعامل تم التنسيق مع القنصلية لإصدار وثيقة سفر مؤقته للعامل.
وقال الملحق العمالي: إنه تم التواصل مع مكتب عمل الرياض لإنهاء العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل على أن تكون نظامية، ويسمح له بالعودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة جديدة فى حال رغبته، حيث أنه غير مخالف لنظامي الإقامة والعمل.
وأشار إلي أنه تم مرافقة العامل لإنهاء جميع الإجراءات من القنصلية ومكتب عمل الرياض قسم الحماية والدعم، وعلى أن تصدر التأشيرة غدا الثلاثاء.
ووجه العامل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة لشكواه والقنصل العام على إنهاء الإجراءات بالقنصلية .