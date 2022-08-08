شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الوحدات المحلية بكرداسة ويغلق أحد المطاعم بسبب المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والتجريد ورفع المخلفات بقري مركز ومدينة كرداسة، للوقوف على انتظام العمل بالوحدات المحلية، وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بسرعة تفعيل منظومة النظافة والجمع المنزلى بالوحدات المحلية بالمركز، للإرتقاء بالمنظومة بالكامل مع رفع المخلفات بشكل دوري من البؤر الساخنة .

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية والقري بمركز كرداسة بالتواجد الميداني علي مدار اليوم، والاستجابة لشكاوي المواطنين وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، ورصد مخالفات البناء والتعديات علي الطريق العام والتعامل الفوري حيالها .

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق أحد المطاعم بطريق المنصورية لإلقاء القمامة والمخلفات بالجزيرة الوسطى للشارع والتعدي على الطريق العام، مع تحرير محضر بيئة للمنشاة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع قطاع الري ودراسة تغطية أحد المصارف بعزبة التوت بقرية ابو رواش بطول ١٥٠م ورفع أي مخلفات وتطهيره لتحسين الحالة العامة له .

وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية "الترع والمصارف " التي تقطع مسافات طويلة من الكيلومترات داخل المحافظة وتعد بعد تبطينها وتطويرها من المتنفسات الطبيعية في المحافظة وذلك تثمينًا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن متمثلة فى المشروع القومي لتبطين الترع حفاظآ على مواردنا المائية والذى يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية والمرور لتلافي أي مشاكل من هذا القبيل والتنسيق مع قطاع الري لرفع أي مخلفات من المجاري المائية و عدم السماح بوجود الرتش على الجسور وذلك بصفة دورية .

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة.