شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للصيادين بمحافظة الدقهلية: أنتم كنز مصر.. وأنتم اللى بتأكلونا السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بالتواجد فى محافظة الدقهلية، قائلة: سعيدة جدا بالتواجد فى الدقهلية وأؤكد لكم أننا لدينا قيادة سياسية رشيدة تولى اهتماما كبيرا لبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم مراكب صيد لـ 30 أسرة بقرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية، بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وأضافت وزيرة الهجرة قائلة: "سعيدة بالتواجد فى المحافظة وتسليم مراكب جديدة للصيادين، مضيفة: "رأيت الصيادين سنبل والحاج محمد وتحدثت معهما عن مهنة الصيد وكونها من المهن الجميلة وكلها بركة والصياد المصرى له طبيعة خاصة ويخرج بعد الفجر يسعى لرزقه".

وتابعت الوزيرة فى حديثها للصيادين: "أنتم كنز لمصر وننتظر الخير اللى بيجى على إيديكم.. أنا إسكندرانية وأنتم اللى بتأكلونا السمك".

واستطردت: "إحنا كدولة معاكم وفى ضهركم والصيادين رجالة جدعان يسعون على رزقهم"، مضيفة: "فى واحد بياخد مركب ويسعى للرزق ببركة ربنا وفى واحد بياخد مركب هجرة غير شرعية ويسيب بلده وخيرها الفرق كبير جدا".

وقالت: صياد ووزير ومجتمع مدنى تحت راية قيادة سياسية كلنا مصريين وبنحب بلدنا، لافتة إلى أن كل المبادرات الرئاسية من مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة هدفها المواطن المصرى والارتقاء والنهوض بحياته للأفضل.

وتأتى زيارة الوزيرة لمحافظة الدقهلية، استمرارا لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت مظلة المشروع القومي الكبير حياة كريمة.

ووصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الدقهلية، في زيارة، لتقديم دعم إلى عدد من الصيادين في قرية بساط كريم الدين، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، إن الحرص على التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن إطلاق القيادة السياسية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، يعزز التعاون لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن اختيار قرية بساط كريم الدين، جاء لكونها واحدة من القرى التي تضعها الوزارة ضمن خطط التنمية، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، مشيدة بجهود محافظ الدقهلية وحرصه على تطوير المشروعات وتمكين الشباب، ومثمنة جهود مؤسسة صناع الخير في دعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا.